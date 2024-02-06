Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні реабілітують 37-річного Романа Сироту, який унаслідок поранення залишився без ноги. Воїн мріє стати на протез і здійснити пішу прогулянку історичним центром Львова.

Про це написали на своїй сторінці у Facebook співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

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– Роман, продавець-консультант за професією, пішов добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку захищав підступи до столиці, а потім воював на Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому в листопаді минулого року дістав важке поранення, – йдеться в повідомленні.

Ногу посікли осколки

Як розповів сам Роман, посеред ночі ворог поцілив по українських позиціях з автоматичного гранатомета. Боєприпас приземлився біля захисника й осколки гранати посікли йому ногу.

Роман самостійно наклав собі турнікет, але евакуюватися не міг: працювали ворожі дрони. Водночас розумів, що зі світанком шансів вибратися буде ще менше.

– На щастя, здійнявся туман, який паралізував роботу ворожих безпілотників, і я зміг вийти з окопу та рушити до точки евакуації. Спочатку стрибав, а коли вже не міг, мене тягнули побратими просто за лямки бронежилета, – розповідає воїн.

Турнікет на нозі був занадто довго

За словами медиків, до стабпункту Романа доправили лише через сім годин після поранення. Турнікет занадто довго пробув на нозі. Кінцівку довелося ампутувати. Боєць каже, що був до цього морально готовий.

Після лікування в Дніпрі та Києві, на реабілітацію Романа направили до Львова – у Центр Незламні.

Фантомний біль

За словами лікарів, спочатку пацієнт дуже страждав від фантомного болю. Таке часто трапляється після ампутацій, коли мозок подає неправильні сигнали, і людина продовжує відчувати фізичний біль у кінцівці, якої вже немає.

Фантомний біль лікують за допомогою психотерапії, фізичної терапії та медикаментів.

– Я нічого не міг робити, навіть нормально заснути. Фантомний біль я спочатку відчував на 8 балів із 10. Зараз – лише на 2 бали. Терапія, яку надають мені тут фахівці, допомагає, – розповідає Роман.

Ні про що не шкодує

Він зізнається, що, незважаючи на втрату ноги, біль, тривале лікування та реабілітацію, ні про що не шкодує. Упевнений, що його вибір у березні 2022 року був єдино правильним: якби знав на початку війни, що втратить кінцівку, все одно пішов би воювати.

Сьогодні захисник дуже хоче якнайшвидше отримати протез. Каже, що раніше йому ніколи не випадала нагода побувати у Львові. Тож, коли освоїть ходьбу на штучній кінцівці, перше, що зробить, – піде на екскурсію.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова