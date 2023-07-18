У Києві знову десант іноземних друзів. Цього разу привід для візиту – майбутній саміт Ялтинської європейської стратегії та її порядок денний. Графік надзвичайно насичений. Тем для обговорення багато.

Знайшовся час і для відвідин київського реабілітаційного центру RECOVERY.

Це один із 11 інноваційних центрів, створених Віктором та Оленою Пінчуками. Поважні гості, що допомагають Україні на світовому політичному фронті, знайшли час побажати здоров’я захисникам фронту бойового.

У київському Центрі сьогодні проходять реабілітацію 30 героїв зі складними травмами, після ампутацій та контузій.

Реабілітація наших поранених військових – це те, з чим світ мусить і може допомогти Україні. Тож колишній шведський прем’єр Карл Більдт, експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд, голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер розуміють, наскільки важливий їхній візит до такого центру.

Політики розпитують бійців про все – службу, поранення, реабілітацію.

Карл Більдт, член наглядової ради YES, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем’єр-міністр Швеції (1991-1994) запевняє, що делегація, яка приїхала цього разу, хоче надіслати повідомлення всьому світу про те, що важливо надавати необхідну зброю та гроші, але і медична допомога є надзвичайно важливою, не тільки для майбутнього цих людей – героїв, але й для всієї країни.

– Цей центр дає всім стільки надії, і я впевнена, що люди в західних країнах повинні продовжувати підтримку, надаючи кошти, додаткову медичну допомогу, лікарів, якщо це необхідно, – говорить Керсті Кальюлайд.

Далі у делегації було багато важливих зустрічей. Політики заявили, що Захід точно не має сподіватися, що війна завершиться “казковим чином”. І не має висувати Україні ультиматум щодо термінів завершення війни та результатів контрнаступу. Світ мусить не зволікати з наданням зброї і тверезо оцінювати ворога.