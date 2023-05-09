Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова видалили величезну, вагою 13 кг, пухлину, яка ледь не вбила 53-річну пацієнтку. Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– 53-річна Ірина з міста Хотин. Усе своє життя жінка присвятила вчителюванню. На здоров’я ніколи не скаржилася. Близько чотирьох років тому на яєчнику жінки з’явилося новоутворення, про яке вона не знала, – пишуть медики.

За їхніми словами, пухлина прогресувала безсимптомно і безболісно. Щоправда, жінка поступово набирала зайву вагу.

Але в березні 2023 року пухлина стрімко зросла до гігантських розмірів. Ірина вже не могла самостійно одягнутися, спокійно лежати або сидіти. Але навіть сильні болі не стали приводом звернутися до лікаря. Записалася на прийом лише, коли усвідомила, що може вранці просто не прокинутися.

Місцеві медики були шоковані побаченим. Вони помістили Ірину в реанімацію і почали пошуки фахівців, які погодяться оперувати жінку в такому важкому стані. Зважилися взятися за цей складний випадок львівські хірурги.

До лікарні Святого Пантелеймона жінка потрапила у стабільно-важкому стані з деформованим животом, втратою м’язової маси, сильною слабкістю та зайвою рідиною в плевральній порожнині.

Після необхідного додаткового обстеження лікарі негайно призначили оперативне втручання. Під час операції видалили 13-кілограмову пухлину, розміром 35 на 25 см.

За словами хірургів, пацієнтці насправді пощастило, що пухлина не поширилася на сусідні органи і структури.

Операція тривала дві години і пройшла успішно. За тиждень прийшли і результати гістології. Пухлина виявилася доброякісною, а тому додаткової терапії жінка не потребує.

Відомо, що вчительку вже виписали і незабаром вона планує повернутися до улюбленої роботи.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова