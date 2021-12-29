29 Грудня 2021, 08:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Холодні закуски будуть чудовим доповненням до святкового столу на Новий рік. Фудблогер Наташа Пархоменко поділилася рецептами легких та смачних страв. Тигренята Інгредієнти багет

150 г філе оселедця

2 варені яйця

100 г вершкового плавленого сиру

зелена цибуля

2 варені моркви

маслини

майонез (краще приготовлений самостійно)

перець чорний мелений

петрушка для прикрашання Читайте також: Мандаринки, ялинки та іграшки: оригінальні рецепти закусок до новорічного столу Приготування Оселедець дрібно нарізати. На дрібній тертці натерти плавлений сир і варені яйця, додати їх до оселедця. Додати цибулю, перець та приправити майонезом. Перемішати. Нарізати багет, намастити сумішшю. Прикрасити морквою та маслинами. Ялинки Інгредієнти хліб

200 г вершкового сиру

свіжий кріп

червона ікра Приготування З хліба вирізати трикутники. До вершкового сиру додати нарізаний кріп і добре перемішати. Змастити хліб сумішшю, зверху посипати кропом. Прикрасити ікрою. Грибочки Інгредієнти 3 варені яйця

150 г шинки

100 г сиру

10 помідорів чері

2 свіжі огірки

1 зубчик часнику

майонез (краще приготовлений самостійно)

петрушка для прикрашання Читайте також: Топ найкращих салатів на Новий рік. Смачне та легке меню Приготування Нарізати шинку дуже дрібно. На дрібній тертці нарізати сир та яйця. Видавити часник, додати майонез, добре перемішати. Має вийти густа суміш. Порізати навпіл чері та кільцями огірок. Сформувати з суміші ніжки грибків та встановити їх на огірочки, зверху покласти помідор. Майонезом намалювати крапки. Майонез у салатах краще приготувати самостійно або замінити його кориснішими альтернативами. Фото: Наташа Пархоменко

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