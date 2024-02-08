Лікарі Дніпровської лікарні ім. Мечникова врятували чоловіка після ракетного удару РФ по ТЦ Аполло наприкінці 2023 року.

На межі смерті

Наприкінці 2023 року удар РФ по Дніпру ракетами завдав серйозних пошкоджень. Тоді була зруйнована шестиповерхова будівля, пологовий будинок та частина торговельного центру Аполло.

Це призвело не лише до значних матеріальних збитків, а й трагедій, адже постраждало чимало людей. Одну з жертв, інженера, який був біля ТЦ Аполло, доставили до лікарні Мечникова майже без ознак життя: жодних показників, зокрема тиску та серцебиття, не було.

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Диво спасіння

Протягом цілого місяця апарати ШВЛ та гемодіафільтрації працювали на межі можливостей. І диво сталося завдяки команді кваліфікованих реаніматологів, хірургів і медсестер, які невтомно працювали заради порятунку кожного пацієнта.

Саме тому голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак відзначив їх нагородами. А пацієнт, що одужав, двометровий 35-річний чоловік сьогодні радісно бігає по коридору та дякує всім за другий шанс на життя.

Джерело і фото: Сергій Риженко