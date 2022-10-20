Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова щодня приймають зранених душею і тілом мирних українців, яким довелося пережити всі жахи життя в зонах активних бойових дій.

– Валерій з Бахмута – один з них. Він нещодавно пішов на пенсію, планував життя на заслуженому відпочинку, коли розрив ворожого снаряда вбив всіх його близьких, зруйнував будинок, – написав на своїй сторінці в Facebook керівник клініки Сергій Риженко.

За його словами, такі мирні українці, як Валерій, тижнями сидять в підвалах, рятуючись від смертоносних мін і ракет, і прощаються з життям.

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У клініку їх доставляють у важкому фізичному і психологічному стані з запущеними ранами і хронічними захворюваннями, що загострилися.

За словами Сергія Риженка, лікарня сьогодні переповнена.

Відзначається, що велика команда хірургів і анестезіологів, фахівці 40 відділень лікарні за минулі місяці повномасштабного вторгнення прийняли і врятували тисячі таких пацієнтів, які сьогодні поступово приходять до тями після всього пережитого.

Джерело: Сергій Риженко