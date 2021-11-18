У Бердянську зафіксували два випадки захворювання на ботулізм. Захворіли члени однієї родини.

Попередньою причиною, яка спровокувала погішення стану здоров’я мешканців міста, є споживання в’яленої риби домашнього виготовлення.

Водночас про стан хворих інформація не уточнюється.

Ботулізм – захворювання, спровоковане отруєнням ботулотоксинами.

Причиною зазвичай є споживання продуктів домашнього консервування – риби, м’са, овочів.

Перші симптоми є порушення зору, сухість у роті, підвищена стомлюваність, запаморочення, нудота, блювання, здуття живота, закреп. Вони зазвичай проявляються через 12-24 години після споживання їжі. Однак бувають випадки, коли сипмтоматика проявляється уже через дві години.

Це захворювання є небезпечним для здоров’я, тому у разі виявлення його ознак треба одразу звертатися до лікаря.

Щоб уникнути його, треба менше споживати консервованої іжі сумнівного походження, в’яленої та сушеної риби, придбаної на ринках.

Під час приготування консерв власного виробництва ретельно мити продукти та обробляти їх протягом рекомендованої кількості часу.

Джерело: Бердянська міська рада