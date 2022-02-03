У Мукачеві зараз виділили два відділення для пацієнтів з коронавірусом. Там лікуються 80 людей.

Про це повідомила пресслужба Мукачівської міської ради. Загалом фіксується двократне збільшення кількості хворих. Також збільшується і кількість хворих на ГРВІ та грип.

Директор Лікарні святого Мартина Євген Мешко розповів, що більшість хворих на коронавірус мають симптоми штаму Омікрон з ураженням верхніх дихальних шляхів.

Водночас у лікарні фіксується незначний ріст пацієнтів з важким перебігом коронавірусу.

– Метод профілактики один — щепитись. Всіх закликаю вакцинуватись, адже це збереже вас від важкого перебігу хвороби, – зазначив Мешко.

За словами лікаря, якщо вакцинований захворів, він перенесе хворобу набагато легше. У Covid-відділеннях лікарні перебувають не більше 1-2% щеплених. А всі інші — невакциновані.

Станом на 3 лютого у Закарпатській області за добу зафіксували 1 043 нових випадки коронавірусу. Загалом в Україні за день захворіла рекордна кількість людей – 39 620. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Мукачівська міська рада