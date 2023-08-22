Королівський суд Манчестера засудив 33-річну медсестру Люсі Летбі до довічного терміну без права на звільнення за вбивство сімох немовлят і спробу вбити ще шістьох.

Як стало відомо, судове розслідування тривало 10 місяців. При цьому сама Летбі, яка позбавила життя п’ятьох хлопчиків і двох дівчаток, відмовилася бути присутньою на оголошенні вироку.

– Це була жорстока кампанія з убивства дітей із глибокою злістю, що межує із садизмом… Ви не відчуваєте докорів сумління. Пом’якшувальних обставин немає. Ви проведете залишок свого життя у в’язниці, – заявив суддя Джеймс Госс.

Суддя розпорядився надати колишній медсестрі копію вироку і заяв батьків, чиїх дітей вона вбила. Летбі стала третьою жінкою з нині живих у Великій Британії, засудженою до довічного ув’язнення.