Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) офіційно заявила, що в країні спостерігається епідемія самоушкодження серед дітей. Експерти пов’язують це з карантином, соціальними мережами і відсутністю адекватної психіатричної допомоги.

– Найбільше зростання числа госпіталізацій з приводу самоушкодження і самоотруєння спостерігалося серед дівчаток віко від 9 до 12 років, – йдеться в повідомленні.

Десять років тому лікарні госпіталізували 307 дівчаток в цьому віці, а зараз число інцидентів зросла на 372%.

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За словами керівника відділу інформації NHS Керрі МакЛеода, рівень самоушкодження в Англії зростає, особливо з початку пандемії та особливо серед молодих людей віком від 16 до 24 років.

– Незважаючи на те, що потреба в підтримці продовжує зростати, молоді люди як і раніше змушені жити в болісному очікуванні допомоги від системи, яка насилу справляється з попитом,-зазначає Керрі МакЛеод.

За його словами, причинами нанесення фізичної шкоди самому собі можуть бути, наприклад, надмірні фізичні навантаження, відсутність турботи з боку рідних і близьких людей, негативні повідомлення в соцмережах.

При правильній допомозі та підтримці молоді люди можуть зменшити і в кінцевому підсумку припинити заподіяння собі шкоди. Але проблема в тому, що деяким з них доводиться довго чекати на лікування або воно не відповідає вимогам до такого роду медичних послуг.

Фінансування служб психічного здоров’я дітей та молоді є життєво важливим для того, щоб усі молоді люди могли отримати необхідну допомогу та підтримку, а не самостійно вирішувати важку ситуацію, підсумовує співробітник NHS.

Джерело: Express