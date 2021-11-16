У Чехії виявили випадки зараження варіантом штаму коронавірусу Дельта. Йдеться про різновид AY 4.2.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань займається вивченням цієї мутації, її здатності поширюватися, провокувати складніший перебіг захворювання, а також чи може вона не підпадати під вплив вакцини.

– Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і інші різновиди Дельти, – попередньо зазначають фахівці.

Зараз варіант почали дедалі частіше виявляти у європейських країнах, зокрема у Великій Британії. Хоча епідситуація поки що контролюється.

Водночас науковців більше турбує різновид Дельти E484K. Однак у Чехії його поки що не виявили.

Якщо говорити про загальну ситуацію з коронавірусом у Чехії, то штам Дельта та його варіант AY.43 провокують 98% усіх випадків хвороби.

До речі, Європа – єдиний регіон у світі, де епідситуація залишається тривожною.

Джерело: iDnes