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У Чехії виявили новий варіант штаму Дельта – чи небезпечний він

16 Листопада 2021, 08:46
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус, ліки
Джерело: Depositphotos

У Чехії виявили випадки зараження варіантом штаму коронавірусу Дельта. Йдеться про різновид AY 4.2.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань займається вивченням цієї мутації, її здатності поширюватися, провокувати складніший перебіг захворювання, а також чи може вона не підпадати під вплив вакцини.

– Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і інші різновиди Дельти, – попередньо зазначають фахівці.

Зараз варіант почали дедалі частіше виявляти у європейських країнах, зокрема у Великій Британії. Хоча епідситуація поки що контролюється.

Водночас науковців більше турбує різновид Дельти E484K. Однак у Чехії його поки що не виявили.

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Якщо говорити про загальну ситуацію з коронавірусом у Чехії, то штам Дельта та його варіант AY.43 провокують 98% усіх випадків хвороби.

До речі, Європа – єдиний регіон у світі, де епідситуація залишається тривожною.

Джерело: iDnes

Теги
Індійський штам коронавірусу Дельта , Коронавірус Covid-19 , Чехія
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