У місті Корюківка Чернігівської області зараження коронавірусом спровокувало смерть школяра.

Помер учень школи міста, повідомив мер Ратан Ахмедов.

– Маємо першу смерть дитини від коронавірусу. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав, – уточнив Ратан Ахмедов.

Місцеві засоби масової інформації уточнюють, що померлий хлопчик навчався у 9 класі. Після зараження і погіршення стану його госпіталізували до обласної лікарні у Чернігові, однак медикам не вдалося врятувати життя дитини.

За словами градоначальника, це сталося, тому що досі немає колективного імунітету. Люди не вакцинуються і не дотримуються маскового режиму.

Він закликав людей довіряти вакцинам, а не інформації у мережі та робити щеплення від коронавірусу.

Не лише у Чернігівській області, а й загалом в Україні стало більше випадків зараження серед дітей. Водночас захворювання на коронавірус протікає важче, через що вони потребують госпіталізації.

Джерело: Корюківська міська рада