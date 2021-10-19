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У Чернігівській області від коронавірусу помер школяр

19 Жовтня 2021, 09:35 Людмила Грубнік
У Чернігівській області від коронавірусу помер школяр
Джерело: Depositphotos

У місті Корюківка Чернігівської області зараження коронавірусом спровокувало смерть школяра.

Помер учень школи міста, повідомив мер Ратан Ахмедов.

– Маємо першу смерть дитини від коронавірусу. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав, – уточнив Ратан Ахмедов.

Місцеві засоби масової інформації уточнюють, що померлий хлопчик навчався у 9 класі. Після зараження і погіршення стану його госпіталізували до обласної лікарні у Чернігові, однак медикам не вдалося врятувати життя дитини.

За словами градоначальника, це сталося, тому що досі немає колективного імунітету. Люди не вакцинуються і не дотримуються маскового режиму.

Він закликав людей довіряти вакцинам, а не інформації у мережі та робити щеплення від коронавірусу.

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Не лише у Чернігівській області, а й загалом в Україні стало більше випадків зараження серед дітей. Водночас захворювання на коронавірус протікає важче, через що вони потребують госпіталізації.

Джерело: Корюківська міська рада

Теги
Коронавірус Covid-19 , Смерть , Школярі
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