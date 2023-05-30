Чернігівський апеляційний суд ухвалив рішення, згідно з яким масажистка, винна у смерті своєї клієнтки, не відбуватиме покарання у зв’язку зі спливом строків давності

У постанові справи масажистки Вікторії Гапоненко йдеться про те, що у квітні 2018 року під час сеансу масажу вона провела маніпуляцію Тетяні Бенько.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, саме через масаж жінка отримала травму хребта, що спричинило набряк спинного мозку. У результаті пацієнтка померла в лікарні на сьому добу після процедури.

Приймала майстриня у своїй квартирі. На сайтах, де жінка пропонувала свої послуги, йшлося про те, що вона має освіту ветеринара, навчалася на медичну сестру в чернігівському медучилищі та завершила курси з медичного масажу.

Наступного дня після процедури в Тетяни почали мліти ноги. На третю добу її поклали в лікарню. Тоді вона вже майже не рухалася.

Слідство у справі тривало три роки. У 2021-му Вікторії Гапоненко повідомили про підозру і почали судовий розгляд.

У січні цього року масажистку визнали винною у вбивстві з необережності. Жінку засудили до двох років позбавлення волі. З вироком не погодилися всі сторони у справі та подали апеляційні скарги.

Чоловік померлої та прокурор просили суворішого покарання – 4 і 4,5 року ув’язнення відповідно. Вікторія Гапоненко та її адвокат хотіли, щоб обвинувачену виправдали.

– Звільнити Гапоненко Вікторію Анатоліївну від відбування призначеного покарання у зв’язку із закінченням строків давності, – виніс вердикт суддя Чернігівського апеляційного суду Валерій Заболотний.

Адвокат обвинуваченої сказала, що зараз її підзахисна масажем не займається. А рішення суду вони вивчатимуть і оскаржуватимуть, щоб Вікторію Гапоненко визнали невинуватою.

Чоловік померлої Микола Бенько теж не згоден із рішенням суду. Він каже, що хоче, аби масажистка відбула покарання.

Протягом трьох місяців учасники справи можуть подати касаційні скарги до Верховного суду України.