Станом на понеділок, 24 січня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав майже 13 тис. осіб. Це трохи менше, ніж добою раніше. Проте помаранчевий сектор епідемічної небезпеки розширюється. У ньому вже дев’ять областей України.

У червоному колірному сегменті на сьогодні перебуває тільки одна область – Івано-Франківська. Тут зареєстровано найбільший сплеск захворюваності – 1 765 нових випадків коронавірусної інфекції.

За прогнозами, з 1 лютого до червоної зони може перейти Львівська область. Про це розповів регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції Олег Когут.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також у країні продовжено режим надзвичайної ситуації.