Станом на понеділок, 15 листопада, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 10 тис. осіб. Згідно з даними МОЗ, показникам червоної зони відповідають вісімнадцять областей України.

В помаранчевій зоні епіднебезнеки знаходяться п’ять областей – Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська і Чернівецька.

Найбільш епідемічно спокійними виглядають Кіровоградська та Тернопільская. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.