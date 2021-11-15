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У червоній зоні епідемічної небезпеки 18 областей України

15 Листопада 2021, 09:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дети коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на понеділок, 15 листопада, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 10 тис. осіб. Згідно з даними МОЗ, показникам червоної зони відповідають вісімнадцять областей України.

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В помаранчевій зоні епіднебезнеки знаходяться п’ять областей – Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська і Чернівецька.

Найбільш епідемічно спокійними виглядають Кіровоградська та Тернопільская. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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