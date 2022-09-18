Дослідження британських вчених показують, що жінки на 50% частіше, ніж чоловіки, отримують неправильний початковий діагноз при серцевому нападі. Такі помилки можуть бути фатальними, оскільки, згідно з даними статистики, у людей, яким спочатку поставили неправильний діагноз, ризик смерті на 70% вище.

Останні дослідження також показали, що жінки мають гірші результати після операцій на серці, таких як заміна клапана і периферична реваскуляризація.

Тобто, крім помилкового діагнозу, жінки з меншою ймовірністю отримають швидке рятівне лікування.

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– Як для професора кардіології з 40-річним стажем, мені було важко дістатися до справжньої причини цієї проблеми, – зізнається почесний професор серцевої фармакології в Імперському коледжі Лондона Сіан Хардінг.

Серед найбільш частих лікарських упереджень, чому так відбувається, професор назвав наступні:

у жінок серцеві захворювання розвиваються не так часто, як у чоловіків, і тому побачити жінку з серцевим нападом для медика “несподівано”;

жіночі симптоми дивні і непередбачувані. Але реальність така, що симптоми, які відчувають представники обох статей при серцевих нападах, багато в чому збігаються: нудота, пітливість, запаморочення, ір рад уюча по руках і щелеп і біль, задишка.

Крім того, за словами професора Хардінга, жінкам, які страждають від болю, часто важко переконати лікаря-чоловіка в тому, наскільки все серйозно. Чим більше вони протестують і намагаються переконати, тим більше їхня поведінка сприймається як істерична, пояснює вчений.

За його словами, одним з вирішенням цієї проблеми можуть стати гендерно збалансовані команди медиків, які повинні прийти і в кардіологію — традиційно чоловіче співтовариство.

Поки ж цього не сталося, професор пропонує широко використовувати результати недавнього дослідження, в ході якого були об’єднані в одну клінічну картину симптоми 13 тис. осіб, що надійшли в лікарню з серцевими нападами.

За допомогою штучного інтелекту (ШІ) дослідники створили алгоритм, який значно краще в діагностиці серцевих нападів в цілому (досягаючи точності майже 84%) як у чоловіків, так і у жінок.

Будемо сподіватися, що наука дасть нам нові ідеї і продемонструє потенціал алгоритмів діагностики, створених гендерно неупередженим ШІ, резюмує професор.