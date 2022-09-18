Дослідження британських вчених показують, що жінки на 50% частіше, ніж чоловіки, отримують неправильний початковий діагноз при серцевому нападі. Такі помилки можуть бути фатальними, оскільки, згідно з даними статистики, у людей, яким спочатку поставили неправильний діагноз, ризик смерті на 70% вище.
Останні дослідження також показали, що жінки мають гірші результати після операцій на серці, таких як заміна клапана і периферична реваскуляризація.
Тобто, крім помилкового діагнозу, жінки з меншою ймовірністю отримають швидке рятівне лікування.
– Як для професора кардіології з 40-річним стажем, мені було важко дістатися до справжньої причини цієї проблеми, – зізнається почесний професор серцевої фармакології в Імперському коледжі Лондона Сіан Хардінг.
Серед найбільш частих лікарських упереджень, чому так відбувається, професор назвав наступні:
- у жінок серцеві захворювання розвиваються не так часто, як у чоловіків, і тому побачити жінку з серцевим нападом для медика “несподівано”;
- жіночі симптоми дивні і непередбачувані. Але реальність така, що симптоми, які відчувають представники обох статей при серцевих нападах, багато в чому збігаються: нудота, пітливість, запаморочення, іррадуюча по руках і щелепі біль, задишка.
Крім того, за словами професора Хардінга, жінкам, які страждають від болю, часто важко переконати лікаря-чоловіка в тому, наскільки все серйозно. Чим більше вони протестують і намагаються переконати, тим більше їхня поведінка сприймається як істерична, пояснює вчений.
За його словами, одним з вирішенням цієї проблеми можуть стати гендерно збалансовані команди медиків, які повинні прийти і в кардіологію — традиційно чоловіче співтовариство.
Поки ж цього не сталося, професор пропонує широко використовувати результати недавнього дослідження, в ході якого були об’єднані в одну клінічну картину симптоми 13 тис. осіб, що надійшли в лікарню з серцевими нападами.
За допомогою штучного інтелекту (ШІ) дослідники створили алгоритм, який значно краще в діагностиці серцевих нападів в цілому (досягаючи точності майже 84%) як у чоловіків, так і у жінок.
Будемо сподіватися, що наука дасть нам нові ідеї і продемонструє потенціал алгоритмів діагностики, створених гендерно неупередженим ШІ, резюмує професор.