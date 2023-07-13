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У декрет можна піти пізніше: ВР дала змогу вагітним відтермінувати передпологову відпустку

13 Липня 2023, 17:31
Валентина Андрейко журналістка
вагітна за комп'ютером
Джерело: Pixabay

Верховна Рада підтримала законопроєкту № 9271 в цілому. 267 народних депутатів із різних фракцій проголосували “за”.

Це дуже хороша новина, оскільки піклування про здоров’я вагітних часом перетворювалося на їхню дискримінацію.

Вагітну жінку досі обов’язково відправляли у відпустку за 70 днів до прогнозованої дати пологів. Навіть якщо у неї була можливість продовжити працювати.

Новий закон надає право жінкам, які працюють, у разі відсутності медичних протипоказань, за власним бажанням починати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше.

Документ також передбачає, що невикористані дні відпустки можна перенести на період після пологів.

Отже, загальна її тривалість не зміниться – 126 днів.

Ухвалене рішення враховує інтереси жінок, вагітність яких протікає без ускладнень і які мають бажання і змогу продовжувати працювати. А після народження дитини жінка, відповідно, матиме більше часу для власного відновлення і збільшення можливості займатися малям.

В Україні наразі обов’язкова оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами починається відповідно до законодавства і жінки не мають права змінити дату її початку з огляду на свій медичний стан і самопочуття.

Крім того, якщо жінка не використала частину зазначеної відпустки до пологів, невикористані дні не переносяться, а просто зникають. Тепер ця несправедливість буде усунена.

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Джерело: Ярослав Железняк

Теги
вагітність Верховна Рада Законопроект
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