Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівщини, Буковини й Тернопільщини розглядають введення заходів проти поширення Covid-19. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В Україні за тиждень з 10 по 16 жовтня на Covid-19 захворіло понад 22 тис. людей. Це на 37% менше, ніж минулого тижня.

Однак це можуть бути неповні дані, оскільки люди почали менше звертатися до лікарів, а тестування на Covid-19 знизилося на 23%.

Зараз дивляться

– В середньому, ми робимо 116 –120 тис. досліджень упродовж тижня, ще два-три тижні тому цей показник доходив до 150 тис., – каже Кузін.

За його словами, кількість летальних випадків цього року висока: за тиждень зареєстровано більш ніж 200 смертей від Covid-19.

Проте запроваджувати загальнодержавний карантин, як це було у 2020–2021 роках, МОЗ не планує. За словами Кузіна, протиепідемічні заходи будуть впроваджуватися на рівні областей.

Зараз на території України циркулює штам Омікрон. Він заразніший, проте менша кількість хворих потребує під час лікування використання кисню.