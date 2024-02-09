Лікарі-онкогематологи дніпровського Регіонального медичного центру родинного здоров’я провели унікальну операцію 15-річному Олександру, який мав дуже складний діагноз і потребував індивідуального підходу до обрання лікування.

Ще кілька років тому такі пацієнти в Україні вважалися безнадійними, проте вже зараз у них з’явилися реальні шанси на виживання й одужання.

Хлопчик отримав шанс на одужання

Заради цього хлопчика об’єдналося багато людей: лікарі України та Іспанії, добродії та благодійні організації.

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До спільної роботи були залучені фахівці Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, які працювали паралельно з українськими лікарями над розробкою персонального терапевтичного протоколу для Олександра.

Препарати для проведення імунотерапії пацієнту забезпечили давні друзі та партнери Центру – благодійний фонд Kiddo.

Додаткові препарати для проведення резервної лінії хіміотерапії, які не входять у стандартні протоколи лікування, надали Таблеточки.

У підсумку, під натиском такої потужної команди хвороба здала свої позиції.

Складна трансплантація кісткового мозку пройшла успішно. Медики впевнені у швидкому відновленні юного пацієнта.

Джерело і фото: Регіональний медичний центр родинного здоров’я