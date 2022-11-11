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У Франції хірурги виростили ніс на руці жінки й пересадили його на лице

11 Листопада 2022, 14:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
нос Франция

Хірурги у Франції виростили жінці новий ніс на руці. Потім його успішно пересадили на обличчя.

Пацієнтка з Тулузи у 2013 році втратила значну частину носа після лікування раку порожнини носа за допомогою радіотерапії та хіміотерапії.

Жінка пережила невдалу спробу реконструювати ніс за допомогою пересадки шкірного клаптя та відчувала труднощі з носінням лицевих протезів. Проте завдяки революційній процедурі їй на передпліччі виростили новий ніс та пересадили на лице.

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Виготовлений на замовлення біоматеріал, який використовувався замість хряща, вперше був надрукований на 3D-принтері у формі на основі зображень носа пацієнтки, отриманих до лікування раку. Потім структуру імплантували в передпліччя жінки, де на біоматеріал нарощували шкіру, взяту з її скроні.

У вересні, після двох місяців “вирощування носа” на руці, його пересадили на обличчя. За допомогою мікрохірургії лікарі з’єднали кровоносні судини. Медики зазначають, що пацієнтка почувається дуже добре після операції.

Хірургічне втручання було проведено командами хірургів з Університетської лікарні Тулузи та Інституту Клавдія Рего в Інституті раку Університету Тулуза-Онкополе. У лікарні зазначили:

– Такий тип реконструкції ніколи раніше не проводився на такій крихкій і погано васкуляризованій ділянці.

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Це стало можливим завдяки співпраці медиків з бельгійським виробником медичних пристроїв, що спеціалізуються на реконструкції кісток. Ця нова техніка також дає змогу подолати певні обмеження, пов’язані з іншими техніками.

Джерело: CHU de Toulouse

Фото: CHU de Toulouse

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