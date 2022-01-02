У Франції жінки віком до 25 років можуть отримувати безкоштовні контрацептиви

У Франції з 1 січня 2022 року жінки віком до 25 років мають можливість отримувати безкоштовні засоби контрацепції завдяки медичному страхуванню.

Серед них – таблетки, протизаплідні пластирі, внутрішньоматкові спіралі та інші методи, які впливають на стероїдні гормони. За даними іноземних ЗМІ, раніше протизаплідні препарати могли отримати лише неповнолітні дівчата.

У вересні 2021 року провели опитування, згідно з результатами якого переважна частина дівчат та жінок відмовляються від контрацепції через фінансові причини.

У такий спосіб уряд Франції має намір посилити права жінок та подолати бідність серед молоді. Вже низка держав надала таку можливість для своїх громадян.

Декілька європейських країн, включаючи Бельгію, Німеччину, Нідерланди та Норвегію, зробили контрацепцію безкоштовною для підлітків.

Крім того, Велика Британія надає можливість всім громадянами отримати декілька засобів контрацепції безкоштовно.