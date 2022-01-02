Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

У Франції жінки віком до 25 років можуть отримувати безкоштовні контрацептиви

2 Січня 2022, 18:04
Юля Захарченко редакторка стрічки
У Франції жінки віком до 25 років можуть отримувати безкоштовні контрацептиви
Джерело: Pexels

У Франції з 1 січня 2022 року жінки віком до 25 років мають можливість отримувати безкоштовні засоби контрацепції завдяки медичному страхуванню.

Серед них – таблетки, протизаплідні пластирі, внутрішньоматкові спіралі та інші методи, які впливають на стероїдні гормони. За даними іноземних ЗМІ, раніше протизаплідні препарати могли отримати лише неповнолітні дівчата.

У вересні 2021 року провели опитування, згідно з результатами якого переважна частина дівчат та жінок відмовляються від контрацепції через фінансові причини.

У такий спосіб уряд Франції має намір посилити права жінок та подолати бідність серед молоді. Вже низка держав надала таку можливість для своїх громадян.

Декілька європейських країн, включаючи Бельгію, Німеччину, Нідерланди та Норвегію, зробили контрацепцію безкоштовною для підлітків.

Крім того, Велика Британія надає можливість всім громадянами отримати декілька засобів контрацепції безкоштовно.

Читайте також:
контрацептивиКовпачки, спіралі та вагінальні кільця: який метод контрацепції обрати

Джерело
France24
Теги
вагітність , Медичне страхування , права жінок , Франція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка