Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив про початок п’ятої хвилі коронавірусу. Про це він оголосив в ефірі місцевого телебачення.

Водночас міністр висловив сподівання, що країна зможе впоратися із епідемією, що відновлюється.

– Велике значення має те, що ми масово вакциновані, тому зможемо подолати цю хвилю, – зауважив він.

Очільник відомства припускає, що про вакцинацію дітей до 12 років говорити зарано.

– Рішення до кінця 2021 року або на початку 2022 року не буде, – зазначив Олів’є Веран.

Пообіцяв міністр повідомити громадськості, чи будуть ревакцинувати осіб до 50 років.

– Дослідження покажуть нам, чи знижується рівень захисту, який надає вакцина, залежно від віку, – наголосив він.

Щойно результати засвідчать це, запевняє міністр, особам до 50 років запропонують ревакцинацію.

Протягом минулої доби у Франції на коронавірус захворіли 11 883 людини, 33 не змогли подолати хворобу.

У лікарнях перебувають 6 906 пацієнтів, напередодні їхня кількість становила 6 851.

У реанімаційних відділеннях лікують 1 154 особи.

Джерело: Le Figaro