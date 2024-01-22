Як повідомив прессекретар 64-річної Сари Фергюсон, у герцогині Йоркської виявили агресивну форму раку шкіри через кілька місяців після того, як у неї діагностували рак молочної залози.

– Після того, як цього літа їй поставили діагноз ранньої форми раку молочної залози, у Сари, герцогині Йоркської, тепер діагностовано злоякісну меланому, – йдеться в повідомленні.

Одна з родимок виявилася раковою

За словами представника герцогині, її дерматолог попросив видалити і проаналізувати кілька родимок одночасно з реконструктивною операцією після мастектомії, і одна з них була ідентифікована як ракова.

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Представник додав, що діагноз тривожний, але Сара залишається в піднесеному настрої, проходить подальше обстеження, щоб переконатися, що це було виявлено на ранніх стадіях.

Проблеми зі здоров’ям у короля Чарльза

За даними Букінгемського палацу, ця новина з’явилася за кілька днів після того, як король Чарльз мав лягти в лікарню для лікування збільшеної простати.

– Як і тисячі чоловіків щороку, король лікував збільшення простати. Публічні виступи короля будуть відкладені на короткий період відновлення, – повідомили в палаці.

Принцеса Уельська одужує

Того ж дня було оголошено, що невістка короля Чарльза, принцеса Уельська, одужує після успішної планової операції на черевній порожнині.

Повідомляється, що Кетрін залишиться в лікарні від 10 до 14 днів. Усі її публічні виступи до Великодня також були скасовані.