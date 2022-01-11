У Греції влада дозволила гомосексуальним та бісексуальним чоловікам бути донорами крові.

МОЗ країни своїм наказом затвердило нову форму, яку необхідно заповнити потенційним донорам крові.

Цей документ виключає заборону на право здавати кров чоловікам, які мають одностатеві сексуальні стосунки.

Форма, яка заповнювалася раніше потенційними донорами крові містила положення про те, що чоловік не може бути донором крові, якщо він хоча б раз з 1977 вступав у статевий зв’язок з іншим чоловіком.

В Україні кров можуть здати люди віком від 18 до 65 років та вагою не менше 50 кг. Донори обов’язково повинні мати гарне самопочуття і бажання допомогти хворій людині. Щоб стати донором, потрібно пройти медичне обстеження перед здаванням крові та не мати протипоказань, з якими можна ознайомитись на сайті МОЗ.

Джерело: МОЗ Греції