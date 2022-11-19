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У Грузії розпочався сезон грипу: більшість випадків – гонконгський

19 Листопада 2022, 16:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
грипп
Джерело: Depositphotos

За останні два тижні в Грузії значно побільшало випадків захворювання на грип, сказав Іване Чхаїдзе, головний лікар Центральної дитячої лікарні імені Іашвілі, повідомляють Новини Грузії.

Він припустив, що листопад, грудень і особливо грудень-січень стануть піком активності грипу.

За словами медика, у Грузії циркулює вірус H3N2, також є випадки поширення H1N1.

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– Поширення грипу цього року в Грузії почалося дуже рано, – сказав лікар.

Водночас лікарі чекають і на поширення штаму коронавірусу Омікрон. Медики попереджають, що схема лікування грипу та коронавірусу – різна, тому важлива діагностика із самого початку.

Як і від коронавірусу, від грипу вбереже щеплення, нагадують лікарі.

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Експерти з Північно-Східного університету стверджують, що, враховуючи ранній початок сезону грипу цього року, найкращий час для вакцинації  – прямо зараз. Хто отримає щеплення від грипу найближчими днями, будуть мати певний захист від інфекції до багатолюдного святкування Різдва та Нового року.

Джерело: Новини Грузії

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