За останні два тижні в Грузії значно побільшало випадків захворювання на грип, сказав Іване Чхаїдзе, головний лікар Центральної дитячої лікарні імені Іашвілі, повідомляють Новини Грузії.
Він припустив, що листопад, грудень і особливо грудень-січень стануть піком активності грипу.
За словами медика, у Грузії циркулює вірус H3N2, також є випадки поширення H1N1.
– Поширення грипу цього року в Грузії почалося дуже рано, – сказав лікар.
Водночас лікарі чекають і на поширення штаму коронавірусу Омікрон. Медики попереджають, що схема лікування грипу та коронавірусу – різна, тому важлива діагностика із самого початку.
Як і від коронавірусу, від грипу вбереже щеплення, нагадують лікарі.
Експерти з Північно-Східного університету стверджують, що, враховуючи ранній початок сезону грипу цього року, найкращий час для вакцинації – прямо зараз. Хто отримає щеплення від грипу найближчими днями, будуть мати певний захист від інфекції до багатолюдного святкування Різдва та Нового року.
Джерело: Новини Грузії