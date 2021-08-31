У Львові громадян вакцинуватимуть від коронавірусу в університеті, гуртожитках та під час фестивалю.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

– Мобільні пункти вакцинації з’являться у головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка, вакцинуватися там зможуть студенти та викладачі, – зазначив Андрій Москаленко.

За його словами, пункти запрацюють з п’ятниці, 3 вересня 2021 року.

Крім того, у суботу, 4 вересня, щеплення від коронавірусу зможуть отримати відвідувачі фестивалю Молодвіж на FESTrepublic.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Першими щеплення отримали медики, військовослужбовці, освітяни. З липня імунізуватися можуть всі громадяни країни старше 18 років.

МОЗ дозволило робити щеплення вагітним. А також дітям – в окремих випадках, які, наприклад, мають супутні захворювання чи виїжджають за кордон для постійного проживання, на навчання або для участі у міжнародних змаганнях.

Джерело: Андрій Москаленко