У Харкові фіксується значне погіршення ситуації з коронавірусом, 90% ліжок, які були заздалегідь виділені для надання медичної допомоги хворим, зайняті. Через це деяких пацієнтів можуть везти до лікарень районів області.

Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.

– Заповненість наразі лікарень у Харкові – 90%. Тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють залежно від вільних ліжок у додаткові лікарні (у районах області, – Ред.), – зазначив Максим Хаустов.

За його словами, у регіоні немає поділу на міські чи обласні заклади, у базі – 13 лікарень, усі вони мають дозвіл МОЗ для лікування хворих з коронавірусом.

Водночас у списку опорних лікарень Харкова – шість медзакладів.

У вересні значно погіршилася ситуація з коронавірусом в Україні. Через це регіони потрапили до жовтої зони карантину. Однак є області, яким загрожує помаранчева чи навіть червона, серед них і Харківська.

Джерело: Суспільне