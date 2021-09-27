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У Харкові 90% ліжок для Covid-хворих зайнято, людей можуть відправляти до районів

27 Вересня, 12:02 Людмила Грубнік
У Харкові 90% ліжок для Covid-хворих зайнято, людей можуть відправляти до районів
Джерело: Depositphotos

У Харкові фіксується значне погіршення ситуації з коронавірусом, 90% ліжок, які були заздалегідь виділені для надання медичної допомоги хворим, зайняті. Через це деяких пацієнтів можуть везти до лікарень районів області.

Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.

– Заповненість наразі лікарень у Харкові – 90%. Тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють залежно від вільних ліжок у додаткові лікарні (у районах області, – Ред.), – зазначив Максим Хаустов.

За його словами, у регіоні немає поділу на міські чи обласні заклади, у базі – 13 лікарень, усі вони мають дозвіл МОЗ для лікування хворих з коронавірусом.

Водночас у списку опорних лікарень Харкова – шість медзакладів.

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У вересні значно погіршилася ситуація з коронавірусом в Україні. Через це регіони потрапили до жовтої зони карантину. Однак є області, яким загрожує помаранчева чи навіть червона, серед них і Харківська.

Джерело: Суспільне

Теги
Коронавірус Covid-19 , Лікарні , Харків , Харківська область
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