У неділю, 31 жовтня, в усіх районах Харкова на виборчих дільницях відкриють додаткові пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це йдеться на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. На день виборів у Харкові працюватиме додатково 41 пункт вакцинації.

За даними Харківської міськради, всі місця для Covid-щеплення розташовуватимуться на виборчих дільницях у школах.

Всі місцеві жителі можуть імунізуватися протягом дня – з 9.00 до 18.00. Щеплення робитимуть вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.

Вакцинація у Харкові

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Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що за останні дні у Харкові за добу вакцинуються близько восьми тис. громадян.

– Наше завдання – зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків’ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров’я, – сказала вона.

На її думку, Covid-вакцинація сприятиме формуванню колективного імунітету, який зможе зупинити пандемію коронавірусу в Україні.