У ніч на 4 травня 13-річна дівчинка зазнала поранення після атаки російських Шахедів в Основ’янському районі Харкова.

Ударною хвилею вибило вікна

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, росіяни скерували безпілотник на СТО, яке вже давно не працює. Будівля розташована поблизу будинку, де живе дівчинка з родиною. Ліжко дитини було якраз біля вікна. Вибуховою хвилею вибило рами й уламки скла завдали рваних ран дівчинці.

Постраждали руки та стопи дитини, дрібні уламки застрягли в правому оці. Матір дівчинки, що спала в іншій кімнаті, дістала садна на нозі.

Наразі лікарі надають допомогу постраждалій дитині, за спеціальною методикою вимивають дрібні осколки скла з ока.

– І цей воєнний злочин росіян, як і всі інші, буде розслідуваний, – зазначив начальник Слідчого управління.

Джерело і фото: Сергій Болвінов