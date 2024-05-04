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У Харкові під час нічної атаки Шахедів поранено 13-річну дівчинку: постраждали руки, ноги, око дитини

4 Травня 2024, 16:52
Валентина Андрейко журналістка
зруйнований будинок

У ніч на 4 травня 13-річна дівчинка зазнала поранення після атаки російських Шахедів в Основ’янському районі Харкова.

Ударною хвилею вибило вікна

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, росіяни скерували безпілотник на СТО, яке вже давно не працює. Будівля розташована поблизу будинку, де живе дівчинка з родиною. Ліжко дитини було якраз біля вікна. Вибуховою хвилею вибило рами й уламки скла завдали рваних ран дівчинці.

Постраждали руки та стопи дитини, дрібні уламки застрягли в правому оці. Матір дівчинки, що спала в іншій кімнаті, дістала садна на нозі.

Наразі лікарі надають допомогу постраждалій дитині, за спеціальною методикою вимивають дрібні осколки скла з ока.

– І цей воєнний злочин росіян, як і всі інші, буде розслідуваний, – зазначив начальник Слідчого управління.

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Джерело і фото: Сергій Болвінов

Теги
атака дронами Воєнні злочини Харків
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