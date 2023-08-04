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У Харкові у міській водоймі виявили холерний вібріон – проводяться дослідження

4 Серпня 2023, 17:50
Валентина Андрейко журналістка
холерний вібріон

У серпні при дослідженні води з Основ’янського водоймища у Харкові виділено культуру патогенного холерного вібріону.

Це змусило ввести обмеження на купання і водокористування популярним серед місцян водоймищем.

Харківський ОЦКПХ МОЗ щорічно з 1 червня  по 30 вересня проводить моніторинг розповсюдження холерного вібріону у воді відкритих водойм. Нинішнього року вже дослідили  176 проб води, і досі збудника не виявляли.

Остання тривожна знахідка нині перевіряється на вірулентність культури у Києві, в референс-лабораторії особливо небезпечних інфекцій державної установи Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

На відміну від холерних, холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть викликати як поодинокі  випадки,  так  і  спалахи  по  типу харчових  токсикоінфекцій.

Холероподібні вібріони поширені   у   відкритих  водоймищах,  які  є  для  них  природним середовищем існування. Який саме знайшли у Харкові, покаже лабораторне дослідження.

Доки не буде результату цього дослідження, на Основ’янському водоймищі заборонено відпочивати, купатися, ловити рибу, забирати воду для господарських цілей чи поливу городини.

Лікарі нагадують, що холера – гостра кишкова інфекція, яка проявляється проносом, блюванням та призводить до порушення водно-електролітного балансу. Дуже швидко поширюється.

Найчастіше зараження відбувається через воду, харчові продукти (рибу), забруднення рук.

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Джерело: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Фото: Згенеровано ШІ

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Дослідження Харків холера
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