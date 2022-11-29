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У Херсоні можна отримати безкоштовні ліки – перелік адрес

29 Листопада 2022, 19:57
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Мешканці звільненого Херсона можуть отримати необхідні ліки безкоштовно.

Базові гуманітарні лікарські препарати і вироби медичного призначення будуть видаватися в поліклініках і лікарнях за такими адресами:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:

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  • Поліклініка № 1, вул. Кримська, 138.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:

  • Поліклініка № 1, вул. Комарова, 2;
  • Поліклініка № 2, вул Будівельників, 20;
  • Поліклініка № 3, проїзд Береговий, 3.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша:

  • Поліклініка № 1, пр. Ушакова, 21;
  • Поліклініка № 2, вул. Тираспольська, 62;
  • Поліклініка № 3, пр. 200-річчя Херсона, 25;
  • Дитяча поліклініка № 2,  – вул. Ціолковського, 52.

Крім того, лікі будуть видавати бригади швидких, які приїжджатимуть на виклики.

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Джерело: Мінреінтегарції

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