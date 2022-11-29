Мешканці звільненого Херсона можуть отримати необхідні ліки безкоштовно.
Базові гуманітарні лікарські препарати і вироби медичного призначення будуть видаватися в поліклініках і лікарнях за такими адресами:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:
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- Поліклініка № 1, вул. Кримська, 138.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:
- Поліклініка № 1, вул. Комарова, 2;
- Поліклініка № 2, вул Будівельників, 20;
- Поліклініка № 3, проїзд Береговий, 3.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша:
- Поліклініка № 1, пр. Ушакова, 21;
- Поліклініка № 2, вул. Тираспольська, 62;
- Поліклініка № 3, пр. 200-річчя Херсона, 25;
- Дитяча поліклініка № 2, – вул. Ціолковського, 52.
Крім того, лікі будуть видавати бригади швидких, які приїжджатимуть на виклики.
Джерело: Мінреінтегарції