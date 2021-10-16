У Херсоні в червоній зоні різко зросла кількість охочих вакцинуватися

Наразі у Херсоні, де посилили карантин до червоного рівня, різко зросли черги до вакцинації проти коронавірусу.

Генеральний директор Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша Алла Малицька повідомила про те, що заклад проводить роботу з вакцинації від початку кампанії щеплення.

– На сьогодні ми є лідерами в регіоні, вакциновано понад 53 тисячі пацієнтів. Останній тиждень, особливо останні чотири дні, – дуже великий попит на вакцинацію: якщо раніше ми вакцинували 400-500 осіб за день, то на сьогодні вакцинуємо 800 і більше, – розповіла Малицька.

Вона зазначила, що у лікарні діють три пункти вакцинації, з яких один працює без вихідних, а решта – шість днів на тиждень.

Малицька зауважила, що протягом усього літа медики працювали у вихідні, але, на жаль, населення нехтувало рекомендаціями, було дуже багато скептиків, які зараз стоять у чергах на вакцинацію.

Зараз лікарня веде перемовини про відкриття додаткових пунктів щеплення.

Малицька сказала, що до медиків звернулися керівники однієї з мереж будівельно-господарських супермаркетів, запропонувавши свої послуги щодо відкриття такого пункту.

До червоного рівня епіднебезпеки, крім Херсонської області, яка вже потрапила до цієї зони, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області, – зазначив керівник центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.