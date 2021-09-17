Станом на 07.00 17 вересня із Хмельницької інфекційної лікарні виписали всіх дітей, яких госпіталізували 9-10 вересня із підозрою на ротавірусну інфекцію.

Оперативні дані озвучили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Масове захворювання дітей у Хмельницькому сталося наприкінці минулого тижня. На погане самопочуття поскаржились понад 90 учнів молодшої школи.

У кожної другої дитини була висока температура, блювота та діарея.

Попередньою версією називали отруєння, однак згодом її відкинули, бо діти їли в шкільній їдальні різні страви в різний час. Тим паче захворіла й мати одного із школярів, яка не обідала в навчальному закладі.

Згодом у трьох із 16 пацієнтів обласної інфекційної лікарні виявили й коронавірус.

Обласна лабораторія відібрала понад 100 різноманітних проб.

Експрес-тести не підтвердили ні сальмонели, ні кишкової палички, ні ротавірусної інфекції.

За результатами лабораторних досліджень стало відомо, що масове отруєння дітей у Хмельницькому спровокував золотистий стафілокок. Його знайшли в стравах та на одязі працівників.

16 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після надзвичайної ситуації відновлять раптові перевірки персоналу навчальних закладів.