Кабінет міністрів затвердив порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в понеділок, 19 червня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

– Затверджено порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання, – йдеться в повідомленні.

Також обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад протягом двох місяців з дня набрання чинності відповідним порядком.

Джерело: Тарас Мельничук