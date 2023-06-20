Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

У Кабміні затвердили порядок відбору біоматеріалу в добровольців із тероборони

20 Червня 2023, 15:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біоматеріал
Джерело: Depositphotos

Кабінет міністрів затвердив порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в понеділок, 19 червня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:
донорПокарання за примусове донорство – Кабмін пропонує посилити кримінальну відповідальність

– Затверджено порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання, – йдеться в повідомленні.

Також обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад протягом двох місяців з дня набрання чинності відповідним порядком.

Джерело: Тарас Мельничук

Теги
доброволець Кабінет міністрів Територіальна оборона
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь