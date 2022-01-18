У Казахстані фіксується погіршення ситуації із коронавірусом – протягом останнього місяця захворюваність зросла у 19,6 раза.

Про це розповіла міністр охорони здоров’я Ажар Гиніят.

– Захворюваність на коронавірус за останній місяць зросла в 19,6 раза, репродуктивне число – у 2,1 раза, добовий обсяг тестування на коронавірус збільшився в 3,5 раза і досяг 50 тис. тестів на добу, – повідомила Ажар Гиніят.

Водночас кількість летальних випадків знизилася в 2,5 раза.

Зростання захворюваності вплинуло на рівень госпіталізацій – число пацієнтів у стаціонарах збільшилося вдвічі, на амбулаторному рівні – у п’ять разів.

Водночас найгірша ситуація з коронавірусом в Нур-Султані, Алмати та Карагандинській області.

Щодо оновленої статистики Covid-19 у Казахстані, то за добу виявили 9 698 випадків хвороби. Загалом з початку пандемії вірус підтвердили у понад 1 млн. 71 тис. людей.

Погіршення стану фіксується на фоні зростання активності громадян країни протягом останнього місяця.