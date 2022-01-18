Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

У Казахстані за місяць майже у 20 разів зросла захворюваність на Covid-19

18 Січня 2022, 08:55
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

У Казахстані фіксується погіршення ситуації із коронавірусом – протягом останнього місяця захворюваність зросла у 19,6 раза.

Про це розповіла міністр охорони здоров’я Ажар Гиніят.

– Захворюваність на коронавірус за останній місяць зросла в 19,6 раза, репродуктивне число – у 2,1 раза, добовий обсяг тестування на коронавірус збільшився в 3,5 раза і досяг 50 тис. тестів на добу, – повідомила Ажар Гиніят.

Водночас кількість летальних випадків знизилася в 2,5 раза.

Зростання захворюваності вплинуло на рівень госпіталізацій – число пацієнтів у стаціонарах збільшилося вдвічі, на амбулаторному рівні – у п’ять разів.

Читайте також:
антивакцинаторствоВ Італії від Covid-19 помер один з лідерів антивакцинаторського руху

Водночас найгірша ситуація з коронавірусом в Нур-Султані, Алмати та Карагандинській області.

Щодо оновленої статистики Covid-19 у Казахстані, то за добу виявили 9 698 випадків хвороби. Загалом з початку пандемії вірус підтвердили у понад 1 млн. 71 тис. людей.

Погіршення стану фіксується на фоні зростання активності громадян країни протягом останнього місяця.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
епідемія , Казахстан , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь