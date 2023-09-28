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У кісті виявили зуби та волосся: на Волині успішно прооперували 16-річну дівчину

28 Вересня 2023, 14:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Фахівці Нововолинської міської лікарні видалили у 16-річної дівчини кісту яєчника, у якій виявили волосся, шкіру та зуби.

Про це пресслужба лікарні повідомила на своїй сторінці у Facebook.

– Пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота і відсутність менструації. Також дівчина помітила, що в неї збільшився живіт, – ідеться в повідомленні.

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За словами медиків, під час УЗ-діагностики фахівці виявили кісту лівого яєчника, яку потім видалили лапароскопічним способом – через три проколи в черевній стінці.

– Такий підхід значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект і що важливо – зберігає репродуктивні функції організму, – зазначають фахівці.

За словами завідувачки акушерсько-гінекологічного відділення лікарні Світлани Піддубної, дермоїдна кіста формується із залишків ембріональної тканини, що є в яєчнику. Часто всередині кіст знаходять волосся, зуби, шкіру, жирову тканину. У дітей такі патології бувають вкрай рідко, уточнила лікарка.

Відомо, що операцію було проведено приблизно півтора тижні тому. Зараз дівчину виписали, її стан оцінюють як задовільний.

Джерело: Нововолинська міськлікарня

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Волинь Медики Операція
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