Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської військової адміністрації Валентина Гінзбург розповіла, за які медичні послуги в лікарнях столиці платити не потрібно.

За словами очільниці Департаменту, цілу низку ліків і медпослуг оплачує держава за Програмою медичних гарантій або вони надаються в межах міських цільових програм.

Кияни мають знати, що за направленням, виписаним терапевтом, сімейним лікарем або вузьким фахівцем, можна на безоплатній основі здати аналізи, зробити МРТ, КТ, УЗД, мамографію, денситометрію та низку інших обстежень у КДЦ і будь-якому іншому муніципальному медзакладі, в якого підписано договір із НСЗУ про надання необхідної послуги. Така сама ситуація з операціями.

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Крім того, за рахунок міста Києва безоплатними для киян є ендопротезування, заміна кришталика, кохлеарна імплантація.

Водночас заклади мають оприлюднити перелік послуг, що входять до Програми медичних гарантій та міських цільових програм Здоров’я киян, Громадське здоров’я на своїх сайтах та інформаційних стендах.

За словами Валентини Гінзбург, у разі, якщо в медзакладі відмовляють у безоплатних обстеженнях, лікуванні чи операції, необхідно звернутися за роз’ясненням до керівника.

Якщо ж керівник не дав відповідей або не вирішив питання, звертайтеся до контакт-центру Національної служби здоров’я України за безоплатним номером 16-77 та додатково на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я – 278-41-91.