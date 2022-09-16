Мешканцям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у колодязях, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Представники Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики захворювань проводять дослідження води у Кривому Розі для того, щоб визначити, чи вплинуло підвищення рівня води в річці Інгулець та подальше підтоплення частини міста на якість питної води.

– Вже проведено 117 досліджень питної води для того, щоб зрозуміти, чи вплинуло збільшення потоку води на якість питної води, та запобігти виникненню інфекцій кишкової групи, – повідомив Ляшко в ефірі національного телемарафону у п’ятницю.

Він зазначив, що представники обласного центру також роздають городянам препарати для дезінфекції води у місцевих колодязях.

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Крім того, Ляшко повідомив, що у МОЗ зараз відпрацьовують запуск бригад епідпрофілю для того, щоб “проводити дезінфекційні заходи у місцях потенційного підтоплення та не допустити поширення хвороб у цій зоні”.

– Система готова реагувати на ті виклики, які є, заявив міністр. – Але треба розуміти, що весь час відбувається перепрофілювання та переформатування закладів охорони здоров’я, що не дає працювати в плановому режимі.

Від цього в першу чергу страждає велика кількість українців, які планували те чи інше оперативне втручання або планову госпіталізацію для вирішення проблем зі здоров’ям.