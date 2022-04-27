Китай підтвердив перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8. Але органи охорони здоров’я заявляють, що існує низький ризик поширення інфекції серед людей.

Про це повідомила Національна комісія охорони здоров’я Китаю 26 квітня. Вірусом заразився чотирирічний хлопчик із центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини 5 квітня піднялася температура та були інші симптоми.

За даними комісії, дитина контактувала з курами та воронами, яких вирощували у нього вдома. Експерти вважають, що хлопчик заразився безпосередньо від птахів. Водночас не було виявлено, що штам має здатність ефективно заражати людей.

Так, жоден із тих, хто перебував у близькому контакті з хворою дитиною, не був заражений вірусом. У комісії заявили, що випадок хлопчика був одноразовою міжвидовою передачею і ризик великомасштабної передачі невеликий.

Водночас експерти закликають людей триматися якомога далі від мертвих або хворих птахів і негайно звертатися до лікаря, якщо є лихоманка або респіраторні симптоми.

Штам H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів. Але ніколи не повідомлялося про випадки захворювання людей H3N8.

Зазначимо, що у Китаї величезні популяції як вирощених, так і диких птахів багатьох видів створюють ідеальне середовище для змішування і мутації пташиних вірусів. Минулого року КНР зафіксувала перший випадок штаму H10N3 у людини.

Джерело: NDTV