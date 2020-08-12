У Китаї у місті Яньтай знайшли вірус на упакуванні заморожених продуктів, який спричиняє новий коронавірус.

Виявлені упаковки були імпортовані з іншої країни до КНР та знайдені у порту Далянь. Наразі місцева влада не повідомляє, з якої держави прибула партія продуктів.

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Заморожені морепродукти вилучили, а працівників порту, які працювали з партією товару помістили на карантин.

Також у серпні митниця Далянь повідомила, що раніше коронавірус був знайдений на упаковках заморожених креветок, які прибули до Китаю з Еквадору. Через таку знахідку влада Пекіну скасувала імпорт товарів від трьох еквадорських виробників.

Коронавірус в Україні

12 серпня в Україні виявили 1 433 нових випадків коронавірусу. Загалом зафіксовано 84 548 людей з Covid-19.

За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень, які викликані вірусом. Відомо про 1 970 жертв коронавірусу. 752 українця перемогли хворобу за добу. За час епідемії одужали від коронавірусу 45 686 осіб.