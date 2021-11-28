У Києві – 31 летальний випадок від Covid-19 за добу

Станом на 28 листопада, у Києві зафіксували 549 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці за час пандемії підтвердили 296 742 інфікування.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (114), Дарницькому (98) та в Святошинському (57) районах.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 28 листопада 2021 року виявили 7 483 нових випадків хвороби. За час пандемії вірус підтвердили у 3 422 023 громадян.

Випадків в Україні/вакциновано

Київ – 1630/25376

Вінницька – 823/7072

Волинська – 596/5235

Дніпропетровська – 866/16049

Донецька – 1044/7336

Житомирська – 360/6650

Закарпатська – 414/3312

Запорізька – 635/8265

Івано-Франківська – 274/6718

Київська – 698/11148

Кіровоградська – 180/4218

Луганська – 203/3355

Львівська – 745/15820

Миколаївська – 490/5626

Одеська – 624/8282

Полтавська – 904/6574

Рівненська – 558/5428

Сумська – 365/6214

Тернопільська – 232/5156

Харківська – 565/12286

Херсонська – 219/4086

Хмельницька – 626/6950

Черкаська – 596/6470

Чернівецька – 172/4004

Чернігівська – 381/6687