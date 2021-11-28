У Києві – 31 летальний випадок від Covid-19 за добу

Станом на 28 листопада, у Києві зафіксували 549 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці за час пандемії підтвердили 296 742 інфікування.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (114), Дарницькому (98) та в Святошинському (57) районах.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 28 листопада 2021 року виявили 7 483 нових випадків хвороби. За час пандемії вірус підтвердили у 3 422 023 громадян.
Випадків в Україні/вакциновано
Київ – 1630/25376
Вінницька – 823/7072
Волинська – 596/5235
Дніпропетровська – 866/16049
Донецька – 1044/7336
Житомирська – 360/6650
Закарпатська – 414/3312
Запорізька – 635/8265
Івано-Франківська – 274/6718
Київська – 698/11148
Кіровоградська – 180/4218
Луганська – 203/3355
Львівська – 745/15820
Миколаївська – 490/5626
Одеська – 624/8282
Полтавська – 904/6574
Рівненська – 558/5428
Сумська – 365/6214
Тернопільська – 232/5156
Харківська – 565/12286
Херсонська – 219/4086
Хмельницька – 626/6950
Черкаська – 596/6470
Чернівецька – 172/4004
Чернігівська – 381/6687