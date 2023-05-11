Львівський оборонний кластер і Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит розпочали створення першого в Україні Центру для реабілітації дітей, які постраждали від війни.

За оцінками фахівців, сьогодні професійної реабілітації потребують тисячі українських дітей. Створення Центру дасть змогу щорічно допомагати більш ніж 3 тис. маленьких пацієнтів, з них до 300 зможуть пройти реабілітацію в умовах повноцінного стаціонару.

Сучасний реабілітаційний центр зі стаціонарним відділенням площею майже 600 м.кв. буде відкрито на базі лікарні Охматдит у Києві.

Також заплановано ремонт і реставрацію спеціалізованих приміщень: для ортезування та протезування, занять з ерготерапії, залів для занять з фізичної терапії.

Будуть створені умови для роботи з пацієнтами з різними видами травм і патологій: це і діти, які отримали опікові травми, і пацієнти після важких хірургічних втручань, діти з ампутаціями тощо.

У межах проєкту заплановано закупівлю понад 190 одиниць необхідного медичного та реабілітаційного обладнання.

Наразі в Охматдиті лікуються діти з деокупованих територій, чимало з них мають мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення. Усі вони потребують тривалої реабілітації та мають перебувати під постійним наглядом професіоналів.

Водночас сьогодні відділення реабілітації не має умов для перебування дітей на стаціонарному лікуванні. Це значно ускладнює процес відновлення, знижує його тривалість та ефективність.

Для створення Центру необхідно близько 40 млн грн, з них 25 млн піде на закупівлю медичного обладнання, а ще 15 млн – на ремонтні та будівельні роботи.

Цю суму Львівський оборонний кластер і НДСЛ Охматдит планують залучити у вигляді благодійних пожертв у рамках реалізації проєкту Діти війни.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит