10 квітня 2022 року в результаті ворожої ракетної атаки під час виконання службових обов’язків отримала важкі поранення пресофіцерка ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ірина Дудка.

Уже 11 місяців вона лікується в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

Наразі Ірині Дудці для лікування потрібні компоненти крові.

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Необхідна 1 (перша), О(I) група крові .

. Потреба: 30 (доз, донорів),

️Резус-фактор (Rh) не має значення.

Всіх небайдужих, хто має можливість допомогти і здати кров, чекають за адресою:

м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Відділення трансфузіології Національного інституту хірургії та трансплантології

Адресне здавання для Ірини Дудки.

Контактна особа – чоловік Ірини Ігор Гетало, +380 66 225 5793.