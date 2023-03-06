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У Києві для працівниці ДСНС терміново шукають донорів із О(I) групою крові

6 Березня 2023, 20:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дснс
Джерело: Depositphotos

10 квітня 2022 року в результаті ворожої ракетної атаки під час виконання службових обов’язків отримала важкі поранення пресофіцерка ГУ ДСНС у Дніпропетровській області  Ірина Дудка.

Уже 11 місяців вона лікується  в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

Наразі Ірині Дудці для лікування потрібні компоненти крові.

Зараз дивляться
  • Необхідна 1 (перша), О(I) група крові.
  • Потреба:  30 (доз, донорів),
  • ️Резус-фактор (Rh) не має значення.

Всіх небайдужих, хто має можливість допомогти і здати кров, чекають за адресою:

м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Відділення трансфузіології Національного інституту хірургії та трансплантології

Адресне здавання для Ірини Дудки.

Контактна особа – чоловік Ірини Ігор Гетало, +380 66 225 5793.

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Джерело
ДСНС
Теги
Донорство
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