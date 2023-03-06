10 квітня 2022 року в результаті ворожої ракетної атаки під час виконання службових обов’язків отримала важкі поранення пресофіцерка ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ірина Дудка.
Уже 11 місяців вона лікується в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.
Наразі Ірині Дудці для лікування потрібні компоненти крові.
Зараз дивляться
- Необхідна 1 (перша), О(I) група крові.
- Потреба: 30 (доз, донорів),
- ️Резус-фактор (Rh) не має значення.
Всіх небайдужих, хто має можливість допомогти і здати кров, чекають за адресою:
м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
Відділення трансфузіології Національного інституту хірургії та трансплантології
Адресне здавання для Ірини Дудки.
Контактна особа – чоловік Ірини Ігор Гетало, +380 66 225 5793.