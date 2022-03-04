Лікарні Києва продовжують надавати допомогу громадянам, які цього потребують.

Зокрема, йдеться про мешканців міста з ендокринною патологією. Для них у місті організовано надання спеціалізованої допомоги та оперативне консультування хворих телефоном.

– Пацієнти, які потребують лікування Л-тироксином/Еутироксом, можуть отримати його безкоштовно за адресою вул. Стрілецька, 20, – повідомила прес-служба КМДА.

Водночас Київський міський клінічний ендокринологічний центр розташований за адресою вул. Рейтарська, 22.

Довідки можна отримати за телефонами – 044 234 53 13, 044 262 39 33, 044 262 18 76, 044 278 61 86.

З 24 лютого 2022 року в Україні триває війна. Росія напала на країні з різних напрямків, наразі триває протистояння. Агресор обстрілює мирні українські міста.

Попри це, місцева влада намагається забезпечувати громадян базовими продуктами, ліками та речами. У разі потреби медичної допомоги вони можуть звернутися до лікарні або викликати швидку за номером 103.

Українців закликають довіряти лише перевіреній інформації та не панікувати.