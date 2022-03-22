У Києві поновлюється проведення планових операцій у випадках, коли такі втручання дають змогу уникнути тяжких наслідків для здоров’я.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я столиці Валентина Гінзбург.

Попри те, що у країні триває війна, є категорія пацієнтів, для яких оперативне втручання наразі є просто необхідним для життя.

– Це офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів. Людям “болить” сьогодні і щодня вони страждають дедалі більше. Вчасно виконане планове оперативне втручання підвищує шанси на збереження здоров’я та подальше повноцінне життя, – переконана Валентина Гінзбург.

Для проведення госпіталізації людині треба звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного Консультативно-діагностичного центру.

Фахівець огляне людину та зробить висновок щодо необхідності перебування в стаціонарі. Деякі витратні матеріали закуповуються за рахунок міського бюджету та є для киян безкоштовними.

– Звертайтеся до лікарів та визначайтеся щодо доцільності проведення операцій або можливості їх відтермінування, – закликала вона.

Планові операції у столиці зупинили через початок війни в Україні. Рішення ухвалили через необхідність першочергово надавати допомогу пораненим військовим та потерпілим унаслідок обстрілів.