Столичні правоохоронці викрили схему реалізації фальсифікованих медичних препаратів російського виробництва, які продавали в кількох аптеках, зокрема, людям з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Протиправний шлях

– Збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом, відбувався в низці аптек Києва. Деякі медпрепарати продавали людям з онкологічними захворюваннями, – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями збуту та зберігання медикаментів, а також за місцями проживання фігурантів. Було вилучено ліки російського походження, гроші, “чорнові” записи, бухгалтерську документацію тощо.

Досудове розслідування

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

У межах провадження слідчі призначили низку експертиз, вирішується питання про накладення арешту на вилучене.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Офіс Генерального прокурора України. Заходи проводилися за участю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.