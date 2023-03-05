З понеділка, 6 березня, у Києві працюватимуть виїзні бригади Київського міського центру крові.

Так, за спеціальним графіком, розробленим з урахуванням територіального принципу, виїзна бригада прийматиме всіх охочих здати кров за різними адресами: шість адрес.

– Графік незмінний. Хіба що за форс-мажорних обставин доведеться переносити адреси, про що ми обов’язково повідомлятимемо додатково, – пояснила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона повідомила, що виїзна бригада працюватиме на базі закладів охорони здоров’я, проте згодом до них можуть приєднатися адреси інших закладів.

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Адреса та графік роботи:

КНП Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29, 1 поверх – 1 понеділок місяця

КНП Київська міська клінічна лікарня №8, вул. Ю. Кондратюка, 8, центральний корпус (лікарняний банк), 2 поверх – 2 четвер місяця

КНП Центр первичної медико-санітарної допомоги № 2 Деснянського району м. Києва, вул. Драйзера, 19, 1 поверх – 3 понеділок місяця

КНП Київська міська клінічна лікарня №1, вул. Харківське шосе, 121, приміщення Київського медичного університету, 1 поверх – 3 середа місяця

КНП Київська міська клінічна лікарня № 6, вул. Вадима Гетьмана, 3, поліклініка – 2 поверх – 4 вівторок місяця

КНП Київська міська клінічна лікарня №10, просп. Голосіївський, 59-Б, хірургічний корпус, 2 поверх – 4 четвер місяця.

У міністерстві охорони здоров’я розповіли, що центри крові мають бригади, які за попередньою домовленістю з підприємствами приїжджають на певні локації з необхідним обладнанням та проводять забір крові.

Щоб організувати донацію крові на території офісу, потрібно провести опитування серед колег. Для запрошення виїзної бригади потрібно щонайменше 40 потенційних донорів.