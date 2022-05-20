У повітрі Києва зафіксовано перевищення в рази допустимих норм діоксиду азоту та формальдегіду.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві з посиланням на результати досліджень стану повітря Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

– Станом на 20 травня рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери в столиці залишався високим, – уточнили у Дерпродспоживслужбі.

Середньодобові граничнодопустимі концентрації перевищувалися(ГДКс.д.): діоксиду азоту (ГДКс.д.=0.04 мг/м3) – у 3-4 рази – на всіх постах, крім просп. Науки, 37; формальдегіду (ГДКс.д.=0.003 мг/м3) – 2-2,7 рази – на всіх постах, крім просп. Науки, 37, – зазначається у повідомленні.

Зараз дивляться

При цьому перевищень інших шкідливих речовин (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю) не виявлено.

Зазвичай зазначені шкідливі речовини властиві викидам, що утворюються при спалюванні природного та штучного палива та при пожежах.

Також повідомляється, що показники радіаційного фону у столиці перебувають у межах норми. Потужність експозиційної дози в точках контролю становить 10-13 мкР/годину.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві