У свій восьмий день народження Олексій отримав неоціненний подарунок – виписку з Інституту серця, де хлопчику зробили надзвичайно складну операція і фактично дали дитині шанс на життя.

Олексій народився із комплексом вроджених вад серця, зокрема – транспозицією магістральних судин, гіпоплазією правого шлуночка, великим дефектом міжшлуночкової перетинки і criss-cross heart – вадою, яка трапляється один раз на 8 млн (!) людей.

Сriss-cross – рідкісна вроджена патологія, що характеризується аномальним відходженням легеневих артерій від легеневого стовбура.

У таких випадках лікарі, у кращому випадку, нічого не обіцяють, а частіше – не дають жодних шансів на життя та відмовляються від оперативного лікування через величезні ризики.

В Інститут серця МОЗ України цей виклик прийняли. Поетапно, операція за операцією, лікарі виконували свою справу, щоб повернути маленькому серцю можливість працювати.

– Життям завдячуємо вам, наші шановні хірурги, кардіологи, лікарі, реаніматологи, медичні сестрички, – з вдячністю говорить мама Олексійка.

Усі ці люди об’єднали свою майстерність, свої зусилля, свою віру в успіх, щоб врятувати маленького хлопчика.

У нього попереду – ціле життя.

Джерело і фото: Інститут серця МОЗ