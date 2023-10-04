Випадок сказу підтвердили у столичному Дарницькому районі.

Котик, якого киянин взяв у волонтерів на перетримку, під час годівлі вкусив хазяїна за руку, а через чотири дні після інциденту помер.

Чоловік відвіз труп кошеняти в Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві у районний відділ по боротьбі зі сказом тварин.

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Він розказав, що 22 вересня взяв тварину у волонтера на перетримку після проведення стерилізації. Котик утримувався у клітці.

24 вересня під час годівлі тварина неспровоковано вкусила хазяїна за руку. Згодом родина помітила зміни у поведінці тварини – кіт відмовлявся від їжі, води, лежав на боку та важко дихав.

28 вересня в першій половині дня тварина померла.

За результатами досліджень патологічного матеріалу виявлено сказ. Потерпілий почав отримувати антирабічне лікування.

Про встановлення випадку захворювання на сказ повідомлено Київську міську державну адміністрацію. Вжито заходів щодо недопущення поширення хвороби.

Фахівці ще раз нагадують про необхідність щорічного щеплення від сказу всіх домашніх улюбленців, починаючи з 3-місячного віку.

Вакцина проти сказу безкоштовна, для здійснення щеплення необхідно лише звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби свого регіону.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби м. Києва